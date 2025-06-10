BM’den Türkiye’ye Vela Gemisi Uyarısı

FRANCESCA ALBANESE’DEN GAZZE KONUŞMASI

Birleşmiş Milletler’in işgal altında olan Filistin topraklarından sorumlu Özel Raportörü Francesca Albanese, sosyal medya hesabından Gazze’deki ablukayı kırmayı amaçlayan bir grup aktivisti taşıyan Madleen teknesi hakkında bilgi paylaştı. Albanese, Türkiye’nin Mersin limanına demirlemiş olan ve çelik taşıdığı iddia edilen Vela isimli gemi ile ilgili Ankara’ya yönelik bir çağrıda bulundu. Albanese, Vela gemisinin Türk hükümetince incelenmesini ve bu geminin İsrail’e ulaşmasının engellenmesini istedi. Paylaşımında şu sözlere yer verdi: “Dün gece İsrail, Madleen adlı gemiye el koyarak, Gazze’de açlığa mahkûm edilen Filistinlilere bebek maması götüren sivilleri kaçırdı. Bu olay, İsrail’in Gazze’yi yok etmeye yönelik süregelen saldırılarının bir parçası olarak gerçekleşti. Bugün The Ditch tarafından sağlanan bilgilere göre, şu anda Türkiye’de demirleyen #VELA gemisi, bir soykırımın ortasında İsrail Askeri Sanayii (IMI) için çelik taşıyor. Abluka, yardımların kriminalize edilmesi ve diğer ihlaller dahil İsrail’in suçlarını durdurmak ve karşı çıkmak için, devletlerin ticari, diplomatik, akademik vb. tüm alanlardaki işbirliğine son verme yönündeki yasal yükümlülüklerine uymaları her zamankinden daha acil bir hale gelmiştir. Türk makamlarını, bu gemiyi ve yasa dışı yükünü soruşturmaya ve eğer doğrulanırsa İsrail’e ulaşmasını engellemeye çağırıyorum. Birlikte başarabiliriz.”

ALBANESE’NİN HUKUKSAL DEĞERLENDİRMELERİ

Francesca Albanese, Birleşmiş Milletler’in Filistin Özel Raportörü olarak Gazze’ye yönelik saldırıları “soykırım” olarak nitelerken uluslararası kamuoyunun dikkatini çekiyor. Uluslararası hukuk uzmanı olan Albanese, Mart 2024’te yayımlanan “Anatomy of a Genocide” isimli raporunda, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarının Roma Statüsü ve Soykırım Sözleşmesi çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurgulamıştı. Albanese, BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunduğu raporlarda, İsrail’i sivil altyapıyı hedef almak, yardım erişimini engellemek ve halkı zorla yerinden etmekle suçladı.

Albanese’nin ifadeleri ve görev süreci, İsrail hükümeti ve bazı Batılı siyasetçiler tarafından ağır şekilde eleştirildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, onun “taraflı” ve “antisemitik” olduğunu iddia ederek BM’ye görevden alınması için çağrıda bulundu. Ayrıca, ABD Kongresi’nden bazı isimler de Albanese’ye yönelik benzer suçlamalarda bulundu. Ancak bir dizi insan hakları örgütü, akademisyen ve BM içinden bazı temsilciler, Albanese’nin uluslararası hukuka dayanan çalışmalarının hedef gösterildiği savunarak ona destek verdiler. Bu tartışmalar, BM’nin İsrail-Filistin çatışmasındaki rolü ve tarafsızlığı hakkında daha genel bir küresel tartışmayı da tetikledi.