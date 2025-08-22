BM, Gazze’de Kıtlık İlan Etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GAZZE’DE KITLIK İLAN ETTİ

Birleşmiş Milletler, Ortadoğu’da ilk kez Gazze’de kıtlık durumu ilan etti. BM destekli uzmanların açıklaması, 500 bin Gazze sakininin “felaket” seviyesinde açlıkla mücadele ettiğini ortaya koyuyor. BM yardım sorumlusunun ifadesine göre, Gazze’nin bir kısmında görülen kıtlığın önlenebilir olduğu vurgulanırken, İsrail’in yardımları “sistematik olarak engellediği” belirtildi. Başbakan Binyamin Netanyahu’dan büyük ölçekli yardımların Gazze’ye girişine izin vermesi talep edildi. Cenevre’de açıklama yapan BM Acil Durum Koordinatörü Tom Fletcher, “Eğer izin verilseydi önleyebileceğimiz bir kıtlık, ancak İsrail’in sistematik engellemeleri nedeniyle gıda sınırlarda birikiyor” diye ifade etti.

AÇLIK KRİZİ CİDDİ BOYUTLARA ULAŞTI

Yardım kuruluşları, yetersiz beslenme uzmanları ve BM’ye göre, Gazze’deki açlık durumu kritik bir aşamaya ulaştı. Güçlendirilmiş süt ve özel besleyici macunların stoklarındaki düşüş, gıda kıtlığını daha da derinleştiriyor ve daha fazla sayıda çocuğun aç kalmasına yol açıyor. İsrail’in işgalinin üzerinden neredeyse iki yıl geçerken, BM ve diğer yardım kuruluşlarıyla iş birliği yapan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verileri, Gazze’nin belirli bölgelerinde ilk kez resmi olarak kıtlık ilan edildiğini gösteriyor. Ayrıca, nüfusun neredeyse dörtte biri açlık tehdidiyle karşı karşıya kalıyor.