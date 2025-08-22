Bm, Gazze’de Kıtlık İlan Etti

BM’DEN TARİHİ KITA İLANI

Birleşmiş Milletler, Ortadoğu’da ilk kez Gazze için kıtlık ilan etti. Uzmanlarla yapılan değerlendirmelere göre, 500 bin Gazze sakini “felaket” düzeyinde açlık sorunuyla yüz yüze kaldı. BM yardımlarından sorumlu kişi, Gazze’deki kıtlığın önlenebilir olduğunu belirterek, İsrail’in yardımları “sistematik olarak engellediğini” ifade etti ve Başbakan Binyamin Netanyahu’dan büyük ölçekli yardımların bölgeye girişine izin vermesi için çağrıda bulundu. BM Acil Durum Koordinatörü Tom Fletcher, Cenevre’de yaptığı konuşmada, “Eğer izin verilseydi önleyebileceğimiz bir kıtlık, ancak İsrail’in sistematik engellemeleri nedeniyle gıda sınırlarda birikiyor” şeklinde açıklama yaptı.

ÇOCUKLAR KRİZDEN EFFECTED

Yardım kuruluşları ve uzmanlar, Gazze’deki açlık krizinin kritik aşamaya geldiğini belirtiyor. Yetersiz beslenme durumunun uzmanlarıyla birlikte BM, gıda kıtlığının çocuklar üzerindeki etkisini vurguluyor. Özellikle güçlendirilmiş süt ve özel besleyici macunların stoklarının azalması, durumu daha da zorlaştırarak daha çok çocuğun açlığa maruz kalmasına yol açıyor. İsrail’in işgalinin üzerinden neredeyse iki yıl geçmesinin ardından, BM ve yardımcı kuruluşlar, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verilerine göre, Gazze’nin bazı bölgelerinde ilk kez resmi olarak kıtlık ilan edildiğini bildirdi. Nüfusun neredeyse dörtte biri açlık riskiyle karşı karşıya.