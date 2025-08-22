Bm, Gazze’de Kıtlık İlan Etti

GAZZE’DE KISITLI GIDA DURUMU

Birleşmiş Milletler, Ortadoğu’da Gazze’de ilk kez kıtlık ilan etti. Uzmanların yapmış olduğu açıklamalara göre, 500 bin kişi “felaket” düzeyinde açlık tehlikesiyle karşı karşıya. BM yardım sorumlusunun sözlerine göre, Gazze’nin bir kısmında yaşanan kıtlık önlenebilir bir durum. Hava saldırılarının ardından bu durumu aşmak için İsrail’in yardımları “sistematik olarak engellediğini” belirtti. Başbakan Binyamin Netanyahu’dan büyük ölçekli yardımların bölgeye girişine izin vermesi talep edildi.

KÜRESEL AÇLIK RİSKİ ARTIYOR

BM Acil Durum Koordinatörü Tom Fletcher, Cenevre’de yaptığı açıklamada, “Eğer izin verilseydi önleyebileceğimiz bir kıtlık, ancak İsrail’in sistematik engellemeleri nedeniyle gıda sınırlarda birikiyor” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, küresel açlık izleme kuruluşunun yayımladığı raporun bağlamında yapıldı. Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığı ise IPC raporuna itiraz ederek, Gazze’de kıtlık olmadığını öne sürdü.

AÇLIK İLE YÜZLEŞEN ÇOCUKLAR

Yardım kuruluşları ve yeterli beslenme uzmanları, Gazze’deki açlık krizinin kritik bir eşiğe ulaştığına dikkat çekiyor. Güçlendirilmiş süt ve özel besleyici gıda stoklarının düşük olması, gıda eksikliğini ciddi oranda artırıyor, bu da daha fazla çocuğu açlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. İsrail’in işgalinin üzerinden neredeyse iki yıl geçerken, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verilerine göre, Gazze’nin bazı bölgelerinde resmi olarak kıtlık bildirildi ve nüfusun neredeyse dörtte biri açlıkla yüzleşiyor.