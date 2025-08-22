Bm, Gazze’de Kıtlık İlan Etti

BM TARAFINDAN KITLIK İLANI

Birleşmiş Milletler, Gazze’de yaşanan durumu dikkate alarak ilk kez kıtlık ilan etti. Uzmanların yaptığı açıklamaya göre, yaklaşık 500 bin Gazze sakini “felaket” düzeyinde bir açlık tehdidi ile karşı karşıya. BM yardım sorumlusunun verdiği bilgilere göre, Gazze’nin belirli bölgelerinde yaşanan kıtlık, önlenebilir bir durumda bulunuyor. Bunun sebebini ise, İsrail’in yardım dağıtımını “sistematik olarak engellediği” şeklinde belirtiyor. Başbakan Binyamin Netanyahu’ya da büyük ölçekli yardımların Gazze’ye girişine izin vermesi konusunda çağrı yapıldı.

KÜRESEL AÇLIK DURUMU KRİTİKLEŞİYOR

BM Acil Durum Koordinatörü Tom Fletcher, Cenevre’de yaptığı açıklamada, “Eğer izin verilseydi önleyebileceğimiz bir kıtlık, ancak İsrail’in sistematik engellemeleri nedeniyle gıda sınırlarda birikiyor” şeklinde konuştu. Bu, küresel açlık izleme kuruluşunun yayımladığı bir rapor hakkında yapılan bir yorumdu. Bununla birlikte, İsrail Dışişleri Bakanlığı, IPC raporuna yanıt olarak, Gazze’de kıtlık yaşanmadığını ifade etti.

ÇOCUKLARIN DURUMU KRİTİK

Yardım kuruluşlarıyla birlikte gıda güvenliğinin izlenmesi konusunda uzmanlar ve BM, Gazze’deki açlık krizinin kritik bir aşamaya ulaştığını bildiriyor. Güçlendirilmiş süt ve özel besleyici macun ürünlerinin stoklarının ciddi şekilde azalması, bu gıda kıtlığını daha kötü bir hale getirmekte ve çocukları açlık tehlikesine sürüklemekte. İsrail’in işgalinin üzerinden neredeyse iki yıl geçtikten sonra, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verilerine göre, Gazze’nin bazı bölgelerinde ilk kez resmi olarak kıtlık ilan edildi ve bu bölgelerde nüfusun neredeyse dörtte biri açlıkla karşı karşıya durumda.