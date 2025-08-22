Bm, Gazze’de Kıtlık İlan Etti

BM’DEN GAZZE’DE KITAĞIN İLANI

Birleşmiş Milletler, Ortadoğu’da ilk kez Gazze’de kıtlık durumu ilan etti. Uzmanların yaptığı açıklamaya göre, 500 bin Gazze sakini “felaket” düzeyinde açlık tehdidi altında bulunuyor. BM yardım sorumlusunun vurguladığına göre, Gazze’deki kıtlık önlenebilir bir durum. Bu konuda özellikle İsrail’in yardımları “sistematik olarak engellediğini” belirtti ve Başbakan Binyamin Netanyahu’dan büyük ölçekli yardımların bölgeye girmesi için izin vermesini istedi.

KÜRESEL AÇLIK RİSKİ

BM Acil Durum Koordinatörü Tom Fletcher, Cenevre’de yaptığı açıklamada, “Eğer izin verilseydi önleyebileceğimiz bir kıtlık, ancak İsrail’in sistematik engellemeleri nedeniyle gıda sınırlarda birikiyor” diyerek, küresel açlık izleme kuruluşunun yayınladığı rapor hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Diğer yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığı, IPC raporuna yanıt vererek Gazze’de kıtlık olmadığını iddia etti.

AÇLIK KRİZİ ÇOCUKLARI HEDEF ALIYOR

Yardım kuruluşları, yetersiz beslenme uzmanları ve BM, Gazze’deki açlık krizinin kritik bir aşamaya geldiğini vurguluyor. Güçlendirilmiş süt ile özel besleyici macunların stoklarının kritik seviyelerde olması, gıda kıtlığını daha da derinleştiriyor ve daha fazla sayıda çocuğu açlığa maruz bırakıyor. İki yıl kadar önce başlayan İsrail’in işgalinin ardından, BM ve diğer yardım kuruluşlarıyla bağlantılı olarak çalışan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verilerine göre, Gazze’nin birçok bölgesinde ilk kez resmi olarak kıtlık durumu ilan edildi ve nüfusun neredeyse dörtte biri açlık tehdidi ile karşı karşıya kalıyor.