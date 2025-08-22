Bm, Gazze’de Kıtlık İlan Etti

BM’DEN TARİHİ KITAKE İLANI

Birleşmiş Milletler, Ortadoğu’da ilk kez Gazze’de kıtlık ilan etti. BM destekli uzmanlardan yapılan açıklamalara göre, 500 bin Gazze sakini “felaket” seviyesinde açlıkla yüzleşiyor. BM yardım sorumlusunun açıklamasında, Gazze’nin bir kısmında meydana gelen kıtlığın önlenebilir olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, İsrail’in yardımları “sistematik olarak engellediği” belirtilerek, Başbakan Binyamin Netanyahu’dan büyük çaplı yardımların girişine izin vermesi talep ediliyor.

İSRAİL’İN ENGELLERİ VE AÇLIK KRİZİ

BM Acil Durum Koordinatörü Tom Fletcher, Cenevre’de yaptığı açıklamada, “Eğer izin verilseydi önleyebileceğimiz bir kıtlık, ancak İsrail’in sistematik engellemeleri nedeniyle gıda sınırlarda birikiyor” ifadesini kullanarak, küresel açlık izleme kuruluşunun yayınladığı rapordan bahsetti. Bu arada, İsrail Dışişleri Bakanlığı ise IPC (Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması) raporuna yanıt olarak, Gazze’de kıtlık yaşanmadığını iddia ediyor.

ÇOCUKLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Yardım kuruluşları, yetersiz beslenme uzmanları ve BM’ye göre, Gazze’deki açlık krizi kritik bir aşamaya ulaştı. Güçlendirilmiş süt ve özel besleyici macunların stoklarının kritik derecede düşük olması, gıda kıtlığını daha da kötüleştiriyor ve daha fazla çocuğu açlığa sokuyor. İsrail’in işgalinin üzerinden neredeyse iki yıl geçtikten sonra, BM ve diğer yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışan küresel açlık izleme kuruluşu IPC verilerine göre, Gazze’nin bazı bölgelerinde ilk kez resmi olarak kıtlık ilan edildiği ve nüfusun neredeyse dörtte birinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildiriliyor.