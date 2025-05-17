BM, Gazze İçin Küresel Eylem Çağrısı

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE ARTAN CAN KAYIPLARI

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve ablukası hakkında bir yazılı açıklama yaptı. Türk, bu hafta Gazze’de yaşanan saldırılar ve can kayıplarında önemli bir artış meydana geldiğini belirtti. “Bu durum, kötüye gideceğine dair işaretler arasında, zaten umutsuz olan insani tabloyu daha da ağırlaştırdı” şeklinde konuştu.

KÜRESEL EYLEM ÇAĞRISI

Daha fazla ölümün önlenmesi amacıyla uluslararası eylemlere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Türk, “Yoğun saldırı tehdidi, tüm binaların sistematik olarak tahrip edilmesi ve insani yardımın reddedildiği sırada insanları göç etmeye zorlayan bu son bombalamalar uluslararası hukuka aykırı ve etnik temizliğe eşdeğer olan Gazze’de kalıcı bir demografik değişim için bir baskı olduğunu gösteriyor” dedi.

Saldırıların durdurulması için doğrudan etkisi olan üçüncü ülkeler dahil tüm taraflara çağrıda bulunan Türk, Gazze’deki tıbbi hizmetlerin zor durumda olduğunu ifade etti. Yerinden edilen ailelerin onurlarını koruma çabası içinde son derece yetersiz koşullarda çadırlarda yaşama zorunda bırakıldığını vurguladı. Türk, İsrail’in ablukası nedeniyle açlığın derinleştiğini belirterek, “Bu çılgınlığı durdurmalıyız” ifadelerini kullandı.