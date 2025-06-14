Bm Genel Sekreteri: Gerilim Durdurulmalı

ORTA DOĞU’DA TIRMANAN GERİLİM

Orta Doğu’daki gerginlik devam ediyor. İsrail, 13 Haziran’da İran’a karşı ‘tarihin en büyük’ hava saldırısını başlattı.

GUTERRES’TEN DURMA ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, X sosyal medya platformunda, İsrail-İran gerilimine dair açıklamalarda bulundu. Guterres, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını hatırlatarak, Tahran yönetiminin de verdiği karşılık üzerine “Artık durma vakti.” ifadesini kullandı. Tansiyonun yükseldiğini vurgulayan Guterres, barış ve diplomasinin öne çıkması gerektiğini belirtti.

İSRAİL’İN GENCİ VE ŞİDDETLİ SALDIRILARI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisleri ve ordunun üst düzey komuta kademesini hedef alan geniş kapsamlı saldırılar gerçekleştirdi. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile birlikte 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplam sivil kaybın ise 78 olduğu bildirildi. İran ordusu da İsrail’e balistik füzelerle misillemede bulundu ve en az 63 kişi yaralandı. Türkiye dahil birçok ülke, İsrail’i kınadı.