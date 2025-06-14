BM Genel Sekreteri: İsrail-İran Gerilimi Bitmelidir

GERİLİM TIRMANIYOR

Orta Doğu’daki gerilim yükselmeye devam ediyor. 13 Haziran’da, İsrail, İran’a yönelik “tarihin en büyük” hava saldırısını gerçekleştirdi.

DURMA VAKTİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, X sosyal medya hesabından, İsrail-İran gerilimine dair bir açıklama yaptı. Guterres, “Artık durma vakti.” ifadesiyle, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerini hedef almasına ve Tahran yönetiminin bu duruma karşılık vermesine dikkat çekti. Tansiyonun arttığını vurgulayan Guterres, “barış ve diplomasinin” ön planda olması gerektiğini dile getirdi.

ŞİDDETLİ SALDIRILAR VE SONUÇLARI

İsrail, 13 Haziran’da, İran’ın çeşitli şehirlerinde nükleer tesislerin yanı sıra ordu üst komuta kadrosuna yönelik geniş çaplı saldırılar düzenledi. Saldırılar sonucunda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile birlikte 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplam sivil kaybı 78 olarak belirtildi. İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle gerçekleştirdiği misillemede ise en az 63 kişinin yaralandığı bildirildi. Türkiye ve birçok ülke, İsrail’i kınadı.