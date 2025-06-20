BM, İsrail’e “Uluslararası Hukuk” Uyarısı Yaptı

BM SÖZCÜSÜNDEN MEDYA SALDIRISINA TEPKİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail’in Tahran’daki medya binasına yönelik gerçekleştirdiği saldırı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Al-Kheetan, “Uluslararası hukuk uyarınca saldırıların yalnızca askeri hedeflere yöneltilebileceğini hatırlatıyoruz.” diyerek, bu konuya dikkat çekti. Olayların birçoğunu takip ettiklerini belirten Al-Kheetan, “Gazeteciler ve medya profesyonelleri için tam koruma sağlamak zorunludur. Gazeteciler uluslararası hukuk uyarınca sivil olarak kabul edilir.” ifadeleriyle, gazetecilerin korunmasının önemini vurguladı. Ayrıca, “Özellikle gazeteciler dahil sivilleri etkileyen bu tür ihlallerin tümü derhal ve bağımsız bir şekilde araştırılmalı.” değerlendirmesinde bulundu.

GAZETECİLERİN HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ

Al-Kheetan, gazetecilerin uluslararası insancıl hukuk uyarınca belirlenen sınırlamalara tabi olarak, çatışmaların etkilerini haberleştirme imkanı bulabilmesi gerektiğine dikkat çekti. Tahran’daki medya binasına yönelik yapılan saldırıya ilişkin olarak, Al-Kheetan, “Medya binasına yapılan saldırıyla ilgili olarak, uluslararası hukuk uyarınca saldırıların yalnızca askeri hedeflere yöneltilebileceğini hatırlatıyoruz.” dedi. Ayrıca, askeri hedeflerin tanımını yaparak, bu hedeflerin doğası, konumu, amacı ya da kullanımı itibarıyla askeri eyleme katkıda bulunan nesneler olduğunu belirtti.

İSRAİL’İN SALDIRISINA DAİR DETAYLAR

İsrail’in İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) hedef alarak düzenlediği saldırı, olayın ardından dikkatleri üzerine çekti. Saldırıdan hemen önce İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’ın 3. bölgesine saldıracağını duyurmuştu. Daha sonra, devlet televizyonunu da hedef alacağı bilgisini aktarmıştı. Bu gelişmeler, uluslararası arenada yankı uyandırmakta ve medya güvenliği konusunu gündeme getirmektedir.