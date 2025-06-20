Bm, İsrail’in Medya Binasına Saldırısını Kınadı

BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail’in Tahran’daki medya tesisine yönelik saldırıya dair önemli açıklamalarda bulundu. Al-Kheetan, “Uluslararası hukuk uyarınca saldırıların yalnızca askeri hedeflere yöneltilebileceğini hatırlatıyoruz.” ifadesini kullandı. Bu olayları yakından takip ettiklerini ifade eden Al-Kheetan, “Gazeteciler ve medya profesyonelleri için tam koruma sağlamak zorunludur.” değerlendirmesini yaptı.

GAZETECİLER İÇİN KORUMA GEREKLİ

Al-Kheetan, gazetecilerin uluslararası hukuk çerçevesinde sivil olarak kabul edildiğini vurguladı. Özellikle, gazeteciler de dahil sivilleri etkileyen ihlallerin derhal ve bağımsız bir şekilde araştırılması gerektiğine dikkat çekti. Gazetecilerin, uluslararası insancıl hukuk kapsamında izin verilen sınırlamalara tabi olarak, devam eden çatışmaların etkilerini haber yapabilmek için her yerde bağımsız bir şekilde çalışmalarını sürdürebilmeleri gerektiğinin altını çizdi.

İSRAİL’İN SALDIRISI VE YASAL ÇERÇEVE

Tahran’daki medya binasına yönelik saldırıya tepki gösteren Al-Kheetan, “Medya binasına yapılan saldırıyla ilgili olarak, uluslararası hukuk uyarınca saldırıların yalnızca askeri hedeflere yöneltilebileceğini hatırlatıyoruz.” dedi. Askeri hedeflerin doğası, konumu, amacı veya kullanımı açısından askeri eyleme etkili bir katkı sağladığını ifade ederek, “Bu hedeflerin o sırada geçerli olan koşullar altında tamamen veya kısmen imha edilmesi, ele geçirilmesi veya etkisiz hale getirilmesi kesin bir askeri avantaj sağlayan unsurlardır.” şeklinde eklemelerde bulundu. Öte yandan, İsrail’in İran Radyo ve Televizyon Kurumu’na (IRIB) saldırı düzenlediği belirtiliyor. İsrail ordusu, bu saldırıdan kısa bir süre önce İran’ın başkenti Tahran’ın 3. bölgesine saldırmayı planladığını ve ardından devlet televizyonunu hedef alacağını açıklamıştı.