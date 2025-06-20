BM, İsrail’in Medya Binasını Vurdu

ULUSLARARASI HUKUKUN ÖNEMİNE VURGU

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail’in Tahran’daki medya binasına yönelik gerçekleştirdiği saldırıya dair açıklamalarda bulundu. Al-Kheetan, “Uluslararası hukuk uyarınca saldırıların yalnızca askeri hedeflere yöneltilebileceğini hatırlatıyoruz.” diyerek, bu tür eylemlerin hukuki açıdan geçerliliğini sorguladı. Ayrıca, olayların birçoğunu izlediklerini belirten Al-Kheetan, “Gazeteciler ve medya profesyonelleri için tam koruma sağlamak zorunludur. Gazeteciler uluslararası hukuk uyarınca sivil olarak kabul edilir.” dedi.

GAZETECİLERİN KORUNMASI GEREKİYOR

Al-Kheetan, gazetecilerin, uluslararası insancıl hukuk uyarınca izin verilen sınırlamalara tabi olmakla birlikte, çatışmaların etkilerini haber yapma hakkına sahip olduklarının altını çizdi. Gazetecilerin, her yerde özgürce ve bağımsız bir şekilde çalışmalarını sürdürebilmesi gerektiğine dikkat çekti. Tahran’daki saldırıya dair değerlendirmelerinde ise, “Askeri hedefler doğası, konumu, amacı veya kullanımı itibarıyla askeri eyleme etkili bir katkıda bulunan nesnelerdir.” ifadesini kullandı.

SALDIRININ DETAYLARI VE REAKSİYON

İsrail’in İran Radyo ve Televizyon Kurumuna (IRIB) düzenlediği bu saldırı, bölgedeki gerilimleri artırdı. İsrail ordusu, saldırıdan önce Tahran’ın 3. bölgesine yönelik operasyon bilgilerini paylaşmış, ardından devlet televizyonunu hedef alacağına dair açıklamalarda bulunmuştu. Al-Kheetan, bu tür saldırıların tümünün derhal ve bağımsız bir şekilde araştırılması gerektiğini belirtti ve gazetecilere yönelik her türlü ihlalin ciddiyetle ele alınması gerektiğinin altını çizdi.