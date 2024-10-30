“BM: Orta Doğu’da Kritik Dönem Yaşıyoruz”

DURUMUN KÖTÜLEŞMESİ VE ŞİDDETİN ARTIŞI

BM Güvenlik Konseyi, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumu ele almak için bir açık oturum gerçekleştirdi. BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, burada üye ülkeleri bilgilendirirken Gazze’de “korkunç ihtilafın” ikinci yılına girildiğini hatırlattı. Wennesland, işgal altındaki Filistin toprakları ve genel bölgedeki şiddetin belirgin şekilde arttığını vurguladı. Geçtiğimiz gün İsrail’in Beyt Lahiya’da gerçekleştirdiği saldırı sonucunda 25’i çocuk olmak üzere en az 90 Filistinlinin hayatını kaybettiğini veya kaybolduğunu belirtti. Wennesland, bu olayın, İsrail’in Gazze’nin kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği son dönemdeki ölümle sonuçlanan saldırılardan biri olduğunu ifade etti ve “Korkunç bir insani kabusla karşı karşıyayız, aynı zamanda sürdürülebilir çözüm bulma ihtimallerinin hızla ortadan kalktığı bir durumdayız.” değerlendirmesini yaptı. Geçen hafta Gazze’yi ziyaret eden Wennesland, “Gördüklerim, tahmin edilenin çok ötesinde.” şeklinde konuştu. Gazze Şeridi’nin girişinden Han Yunus’a kadar yalnızca iki bina yıkılmamış olduğunu aktaran Wennesland, ateşkes çağrısını yineledi.

BATI ŞERİA’DA ŞİDDET ARTARAK DEVAM EDİYOR

Gazze’ye odaklanmanın yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki durumun da kötüleştiğine dikkat çeken Wennesland, “Gazze’de ihtilafın başladığı günden bu yana şiddet alarm verici düzeyde artmış ve yoğunlaşmıştır.” uyarısında bulundu. Sivillere yönelik her türlü şiddeti ve terör faaliyetini kınayan Wennesland, İsrail’e Filistin halkını koruma ve şiddete sebep olanlara hesap sorma çağrısında bulundu.

Wennesland, İsrail Meclisinin, BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son vermeyi hedefleyen yasa tasarısını onaylamasını tek taraflı bir adım olarak değerlendirdi. “Bu, BM tarafından verilen yetkiyi ve aynı zamanda BM kararları ile uluslararası hukuk çerçevesindeki siyasi çözüm çabalarını baltalıyor ve engellenmeli.” dedi. Ayrıca, İsrail’in UNRWA’yı yok etme çabalarından dolayı derin endişe duyduğunu, “Gazze’de tek çözüm siyasi çözümdür. İşgali sonlandırmak ve iki devletli çözümü sağlamak için bir yol bulunması gerekmektedir.” sözleriyle vurguladı.

ORTA DOĞU’DA GERGİNLİK UYARISI

Wennesland, “Orta Doğu’da son yılların en tehlikeli kavşağındayız.” ifadesiyle durumu daha da ciddileştirdi. İran-İsrail ve Hizbullah-İsrail arasındaki gerginliğin arttığını belirten Wennesland, Yemen, Irak ve Suriye’den İsrail’e, İsrail’den de Suriye’ye yapılan hava saldırılarının devam ettiğini kaydetti. “Hepimizin gerginliği azaltma ve bölgede barış ile istikrarı sağlama çabalarına odaklanması gerekiyor.” diyerek konuşmasını tamamladı.