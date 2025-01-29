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Spor

Boca Juniors Torreira İçin Harekete Geçiyor

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LUCAS TORREIRA’NIN BOCA JUNIORS İLE İLİŞKİSİ

Galatasaray’ın ilk 11’inde önemli bir yere sahip olan ve taraftarın büyük bir sevgisini kazanan Lucas Torreira’nın adı, Arjantin’in Boca Juniors kulübü ile anılmaya başladı. Boca Juniors’ın başkanı Juan Roman Riquelme’nin yıldız futbolcuyu özellikle istediği biliniyor.

RIQUELME’NİN DEVREYE GİRMESİ BEKLENİYOR

Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Riquelme’nin Torreira için bizzat devreye gireceği ve sezon sonunda yıldız oyuncu ile görüşmeler yapmayı planladığı ifade ediliyor. Bu durum Galatasaray taraftarlarının dikkatini çekiyor.

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