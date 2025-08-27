Böcek, Ev Hapsini Çok Görüyor

BOCEK’İN PAYLAŞIMI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya platformunda Antalyalılara hitap eden bir mesaj paylaştı. Paylaşımında, “Bana sağlığımla ilgili ev hapsini bile çok görüyorlar” diyen Böcek, sağlık durumu üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

SAĞLIK DURUMU VE HİZMETLERİ

Böcek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Sevgili hemşehrilerim, sağlığımla ilgili günde 14 ilaç kullanıyorum. Geri dönüşü olmayan ihmalin kurbanı olmak istemiyorum.” Başkan, Antalya’da başarılarıyla dikkat çektiğini vurguladı ve “Ben 6 defa belediye başkanı seçilen tek kişiyim” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi Antalya’da 1. sırada hayırseveriyim” diyerek hizmetlerine değindi.

ANTALYA İÇİN ÇALIŞMA AZMİ

Böcek, “Antalya’mda yaşayan tüm vatandaşlarımın huzuru, mutluluğu için gece gündüz çalıştım” dedi. “Ömrümün yarısını Antalya’ma hizmet için adadım” sözleriyle de bu konuya olan bağlılığını belirtti. Kendisine yönelik eleştirileri cevaplayarak, “Ben terörist değilim, örgüt lideri hiç değilim” açıklamasında bulundu.

ADALET VE BİRLIK MESAJI

Son olarak, açıklamasının devamında adalet vurgusu yapan Böcek, “Bu yapılanlar bana değil beni seven, seçen, CHP’ye oy veren Antalya İttifakı’mızadır. Ama unutulmasın ki adalet er ya da geç tecelli edecektir” dedi. Mesajında “Sevgiyle kalın, adaletle kalın, Cumhuriyetle, Atatürk’le kalın” ifadeleriyle kapanış yaptı.