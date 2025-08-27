Böcek’ten Mesaj: “Ev Hapsini Kınıyorum”

ANTALYALILARA MESAJ

Böcek, sosyal medya hesabından Antalya halkına bir mesaj iletti. “Bana sağlığımla ilgili ev hapsini bile çok görüyorlar” ifadesiyle sözlerine başlayan Böcek, paylaşımında şu şekilde devam etti: “Sevgili hemşehrilerim, sağlığımla ilgili günde 14 ilaç kullanıyorum. Geri dönüşü olmayan ihmalin kurbanı olmak istemiyorum. Ben 6 defa belediye başkanı seçilen tek kişiyim. Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi Antalya’da 1. sırada hayırseveriyim.”

HİZMET AŞKI

Antalya’da yaşayan tüm vatandaşların huzuru ve mutluluğu için gece gündüz çalıştığını belirten Böcek, “Ömrümün yarısını Antalya’ma hizmet için adadım. Ben terörist değilim, örgüt lideri hiç değilim. Bu yapılanlar bana değil beni seven, seçen, CHP’ye oy veren Antalya İttifakı’mızadır” dedi.

ADALET VURGUSU

Böcek, “Bana sağlığımla ilgili ev hapsini bile çok görüyorlar. Ama unutulmasın ki adalet er ya da geç tecelli edecektir” diyerek, sevgi, adalet, Cumhuriyet ve Atatürk vurgusu yaptı. “Sevgiyle kalın, adaletle kalın, Cumhuriyetle, Atatürk’le kalın” şeklinde sözlerini noktaladı.