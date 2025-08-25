Bodrum’a 2 Gemi İle 2 BİN 609 Turist Geldi

TURİST TEZAHÜRATI

Muğla’nın popüler turistik merkezi Bodrum’a 2 bin 609 ziyaretçi geldi. Bahamalar bayrağı taşıyan 264 metre uzunluğundaki Marella Discovery 2, sabah saatlerinde Girit Adası’nın Heraklion Limanı’ndan Bodrum’a ulaştı.

Akşam saatlerinde Rodos Limanı’na hareket edecek olan gemide, ağırlıklı olarak İngilizlerden oluşan toplam 1936 yolcu ve 738 personel bulunuyor. Diğer yandan, Malta bayrağına sahip 181 metre uzunluğundaki Azamara Pursuit, Yunanistan’ın Mikonos Limanı’ndan Bodrum’a geldi. Bu gemi ise gece saatlerinde Marmaris Limanı’na doğru yola çıkacak ve içinde ağırlıklı olarak Amerikalılardan oluşan toplam 673 yolcu ve 395 personel taşıyor.