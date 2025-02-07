More
Gündem

Bodrum’da Fırtına Nedeniyle Tekne Battı

bodrum-da-firtina-nedeniyle-tekne-batti

FIRTINA UYARISI VE ETKİLERİ

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, 5 Şubat tarihinde Bodrum için fırtına uyarısı yapmıştı. Fırtına, ilçede bugün de etkisini sürdürdü. Gümbet İskelesi’ne bağlı 15 metre uzunluğundaki bir tekne, fırtına nedeniyle iskeleye çarparak hasar gördü.

TEKNENİN DURUMU VE KALDIRILMA ÇALIŞMALARI

Hasar gören tekne, kısa bir süre içinde batmaya başladı. Yarıdan fazlası suya gömülen teknenin kaldırılması amacıyla çalışma başlatılacağı bilgisi verildi. Ayrıca, bölgedeki fırtınanın yerini kuvvetli rüzgara bıraktığı bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Chery 2025 İlk WCWL Etkinliğini Düzenledi

Chery, With Chery With Love etkinliğiyle, kullanıcıların yaşamlarına etki ederek yeni yıla dinamik bir başlangıç yaptı.
Flaş

Sahte İçki Tehlikesi: İstanbul’da Ölümler Arttı

İstanbul'da 14 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında sahte içkiden 70 kişi hayatını kaybettirken, Ankara'da da 33 can kaybı yaşandı. Yoğun bakımda 40 hasta bulunuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.