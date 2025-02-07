Bodrum’da Fırtına Nedeniyle Tekne Battı

FIRTINA UYARISI VE ETKİLERİ

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, 5 Şubat tarihinde Bodrum için fırtına uyarısı yapmıştı. Fırtına, ilçede bugün de etkisini sürdürdü. Gümbet İskelesi’ne bağlı 15 metre uzunluğundaki bir tekne, fırtına nedeniyle iskeleye çarparak hasar gördü.

TEKNENİN DURUMU VE KALDIRILMA ÇALIŞMALARI

Hasar gören tekne, kısa bir süre içinde batmaya başladı. Yarıdan fazlası suya gömülen teknenin kaldırılması amacıyla çalışma başlatılacağı bilgisi verildi. Ayrıca, bölgedeki fırtınanın yerini kuvvetli rüzgara bıraktığı bildiriliyor.