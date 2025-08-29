Bodrum’da Kaza: Genç Turizmci Hayatını Kaybetti

KAZADA YAŞANAN TRAJEDİ

Muğla’nın Bodrum ilçesi, Çiftlik mahallesinde yer alan beş yıldızlı bir otelde çalışan 23 yaşındaki Rıdvan Acar, iki ay önce iş için Bodrum’a geldi. Acar, 48 AHF 466 plakalı motosikletiyle işe giderken, karşı yönden gelen 48 VD 176 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Acar yolun ortasına düştü ve durumun ciddiyeti nedeniyle sağlık ve jandarma ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Acar’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.

KAZA SONRASI ŞOK VE HÜZÜN

Kaza, Acar’ın çalıştığı otelden yaklaşık 500 metre uzaklıkta gerçekleşti. Olayı duyan Acar’ın yöneticileri ve arkadaşları hızla kaza yerine koştu. Acar’ın ölümünü öğrenen otel personeli büyük bir üzüntü yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu. Acar’ın bir arkadaşı, “Biz şimdi ailesine nasıl haber vereceğiz, ne diyeceğiz” ifadeleriyle duygularını dile getirdi. Olay yeri savcısının incelemesinin ardından Acar’ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kaza sonrası otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. Rıdvan Acar’ın cenazesinin memleketi Van’a gönderileceği bilgisi edinildi.