Bodrum’da Kaza: Genç Turizmci Hayatını Kaybetti

OLAYIN AYRINTILARI

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Çiftlik mahallesinde, beş yıldızlı bir otelde çalışan 23 yaşındaki Rıdvan Acar, iki ay önce Bodrum’a iş için geldi. Acar, işe gitmek üzere yola çıktığı sırada, kullandığı 48 AHF 466 plakalı motosikleti ile karşı yönden gelen 48 VD 176 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda Acar, yolun ortasına düşerken sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Acar’ın kaza alanında hayatını kaybettiğini bildirdi.

KAZA YERİNDE DUYULAN ACI HABER

Olayın gerçekleştiği yerde, oteline yaklaşık 500 metre mesafede meydana gelen kazayı duyan Acar’ın yöneticileri ve arkadaşları hemen kaza yerine koştu. Acar’ın ölüm haberi, otel çalışanları arasında derin bir şok yarattı ve gözyaşları döküldü. Bir arkadaşı ise “Biz şimdi ailesine nasıl haber vereceğiz, ne diyeceğiz” sözleriyle hissettiklerini dile getirdi.

CENAZE İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Acar’ın cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na otopsi için gönderildi. Otomobil sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Rıdvan Acar’ın cenazesinin memleketi Van’a gönderileceği bilgisi de edinildi.