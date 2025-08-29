Bodrum’da Kaza: Genç Turizmci Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Çiftlik mahallesinde bulunan beş yıldızlı bir otelde çalışan Rıdvan Acar, iki ay önce iş için Bodrum’a geldi. 23 yaşındaki Acar, kullandığı 48 AHF 466 plakalı motosiklet ile işe giderken karşı istikametten gelen 48 VD 176 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolun ortasına düşen Acar için hemen sağlık ve jandarma ekipleri çağırıldı. Maalesef sağlık ekipleri, Acar’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

ŞOK ANLARI

Kaza, otele yaklaşık 500 metre mesafede gerçekleşti. Olayı duyan Acar’ın yöneticileri ve arkadaşları, kaza yerine ulaştı. Otel personeli, Acar’ın ölümünü öğrenince büyük bir şok yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu. Acar’ın arkadaşlarından biri, “Biz şimdi ailesine nasıl haber vereceğiz, ne diyeceğiz,” şeklinde kaygılarını dile getirdi. Acar’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

SÜREÇ VE SORUŞTURMA

Kaza sonrası otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturmanın sürdüğü aktarıldı. Ayrıca, Acar’ın cenazesinin memleketi Van’a gönderileceği öğrenildi. Bu trajik olay, hem çalışma arkadaşları hem de ailesi için büyük bir kayıp olarak kaydedildi.