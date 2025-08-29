Bodrum’da Kaza: Genç Turizmci Öldü

KAZA ANINDA KAFADAN ÇARPILDI

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Çiftlik mahallesinde bulunan beş yıldızlı bir otelde çalışan 23 yaşındaki Rıdvan Acar, iki ay önce Bodrum’a iş için geldi. Acar, kullandığı 48 AHF 466 plakalı motosikletle işe giderken, karşı yönden gelen 48 VD 176 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolun ortasına düşen Acar için sağlık ve jandarma ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Acar’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

KAZA HABERİ ŞOK ETKİSİ YARATTI

Olayın meydana geldiği yerde Acar’ın yöneticileri ve arkadaşları, kazayı duyarak kaza alanına koştu. Acar’ın ölümünü öğrenen otel personeli büyük bir üzüntü yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu. Acar’ın bir arkadaşı “Biz şimdi ailesine nasıl haber vereceğiz, ne diyeceğiz” diyerek çaresizliğini dile getirdi. Acar’ın cenazesi, savcılığın incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kazayla ilgili olarak otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Acar’ın cenazesinin memleketi Van’a gönderileceği öğrenildi.