Bodrum’da Konut Fiyatları Yükseliyor!

Bodrum’da Konut Piyasası Rekor Kırıyor

Ege’nin popüler tatil merkezi Bodrum, lüks konut projeleri ve hızla yükselen kiraları ile dikkat çekiyor. Satılık konut fiyatları en düşük 2,5 milyon TL’den başlayıp en pahalı konut ise 45 milyon Euro’ya kadar çıkıyor. Kiralarda da kayda değer bir artış gözlemleniyor. Bodrum’da 3 kişilik bir ailenin yaşayabileceği bir evin kirası 50 bin TL’yi buluyor. Milyon Euroluk projelerinde artışı ile Bodrum, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak son dönemde bölgedeki yabancı ilgisi azalırken, Rus yatırımcıların alım yapma eğilimi sürüyor. Havalimanına yakın yeni projeler ise ulaşılabilir alternatifler arayanları bekliyor.

Konut Fiyatları Uçuşta

Bodrum’daki konut fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığına dikkat çeken Sevil Ece Gümüş, “Yüksek fiyatlı konutlara olan talepler hâlâ devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde lüks bir projede 35 milyon Euro’ya bir konut satışı gerçekleşti. Bu satışı gören yatırımcılar, bölgenin yüksek kazanç potansiyelini değerlendirmek için harekete geçiyor” diyor. Şu an satılık konut fiyatları 2,5 milyon TL ile 45 milyon Euro arasında değişiyor.

2026’da Tamamlanacak Yeni Lüks Projeler

Bodrum’un cazibesinin daha da artmakta olduğunu belirten Gümüş, Cennetköy ve Demirbükü bölgelerinde bu yıl başlayan üç büyük konut projesinin ortalama fiyatlarının 15 milyon Euro olarak belirlendiğini ifade ediyor. Bu projelerin 2026’da tamamlanacağı ve Bodrum’un lüks konut pazarında daha yüksek bir seviyeye ulaşacağı öngörülüyor.

Yabancı Talebi Düşerken, Rusların İlgisi Sürüyor

Sevil Ece Gümüş, konut fiyatlarındaki artışın yabancı alıcıların taleplerinde azalmaya neden olduğunu vurguluyor. “Özellikle Avrupa ve Orta Doğu’dan gelen talepler bir miktar düşse de Rus yatırımcılar Bodrum’a olan ilgilerini koruyor. Bodrum, Ruslar için halen cazip bir yatırım noktası” diyor. Bu durum, bölgedeki sosyal ve kültürel yapının çeşitlenmesine de katkı sağlıyor.

Kira Fiyatları Yükseliyor, Alternatifler Artıyor

Bodrum’da kiralık konut fiyatlarının hızla yükseldiğine ve ortalama kira bedellerinin 20.000 TL’den başladığına dikkat çeken Emlak Uzmanı Sevil Ece Gümüş, “3 kişilik bir ailenin yaşayabileceği bir konutun kira bedeli 50.000 TL’ye kadar çıkıyor. Bu, özellikle yaz sezonunda kısa dönem kiralama piyasasının hareketlenmesine yol açıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Havalimanına Yakın Bölgelerde Uygun Fiyatlı Projeler

Bodrum’un havalimanına yakın bölgelerinde daha ekonomik konut projeleri ortaya çıkıyor. Gümüş, “Bu gelişme, bölgede yaşamak isteyenlere yeni fırsatlar sunuyor ve yatırımcılar için Bodrum’un ulaşılabilir bölgelerinde kazanç potansiyeli yaratıyor” diyor. Yabancı talebin düşmesiyle yüksek fiyatların, piyasada çeşitlenmelere yol açabileceği belirtiliyor. Gelecek yıllarda Bodrum konut piyasasının hem lüks hem de orta segmentte yatırımcıları çekmesi bekleniyor. Bodrum, zengin tarihi ve lüks projeleriyle sadece tatilciler için değil, yatırımcılar için de dikkat çekici bir merkez olmaya devam ediyor.