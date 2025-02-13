Bodrum’da Su Borusu Patladı, Sürücüler Zorlandı

PATLAYAN İSALE HATTINDAN TONLARCA SU AKTI
Konacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda sabah saat 07.30’da meydana gelen olayda, kaldırımın altındaki isale hattı patladı. Bu patlama sonucu, tonlarca su yola yayılarak akmaya başladı ve bölgeden geçen araçlar sıkıntılı anlar yaşadı.
BELEDİYE EKİPLERİ YARDIM GÖNDERDİ
Olayın ardından hemen ihbarı alan belediye ekipleri, durum tespitinde bulunmak üzere bölgeye yöneldi. Ekipler, suyun akışını durdurmak için gerekli önlemleri alarak onarım çalışmasına başladı.