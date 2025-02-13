More
Gündem

Bodrum’da Su Borusu Patladı, Sürücüler Zorlandı

bodrum-da-su-borusu-patladi-suruculer-zorlandi

PATLAYAN İSALE HATTINDAN TONLARCA SU AKTI

Konacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda sabah saat 07.30’da meydana gelen olayda, kaldırımın altındaki isale hattı patladı. Bu patlama sonucu, tonlarca su yola yayılarak akmaya başladı ve bölgeden geçen araçlar sıkıntılı anlar yaşadı.

BELEDİYE EKİPLERİ YARDIM GÖNDERDİ

Olayın ardından hemen ihbarı alan belediye ekipleri, durum tespitinde bulunmak üzere bölgeye yöneldi. Ekipler, suyun akışını durdurmak için gerekli önlemleri alarak onarım çalışmasına başladı.

ÖNEMLİ

Ekonomi

TÜSİAD Başkanı’ndan Enflasyonla Mücadele Çağrısı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Genel Kurul'da enflasyonla mücadelede hızlı sonuç alınması gerektiğini vurguladı. Özellikle bu konuda acil eylem gerekliliğine dikkat çekti.
Gündem

Trump’ın Tazminat Teklifini 75 Bin Kişi Kabul Etti

ABD'de Trump'ın federal hükümeti küçültme hedefi doğrultusunda, yaklaşık 75 bin çalışan tazminat karşılığında istifa etmeyi kabul etti. Bu rakam, federal iş gücünün %5'inden az.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.