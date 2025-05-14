Bodrum’da Tekne Kazası Yaşandı

Olay, dün öğleden sonra saat 13.00 civarında, Peksimet Mahallesi Gümüşlük Caddesi üzerindeki otelin sahilinde yaşandı. Sürat teknesi ile çekilen, içinde Polonya uyruklu Kamil Arkadıusz B. (46), Kawa Dagmara M. (36) ve Kaim Jacek H. (47) bulunan deniz yatağı, parkur iskelesinde yer alan başka bir sürat teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle bu üç turist deniz yatağından fırlayıp teknedeki yolculara çarptı. Olayın ardından sağlık ve sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Özel hastanede tedavi altına alınan Kamil Arkadıusz B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Sürat teknesinin kaptanı H.I. ise tekneyi kontrolsüz kullanmaktan ötürü gözaltına alındı. H.I.’nın Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki işlemleri sürüyor.

BODRUM’DA TALEHSİZ OLAY

Olay sonrası basına değerlendirmede bulunan Bodrum Can Kurtarma ve Su Sporları Kulübü Başkanı Cenk Sezgin, “Dün çok talihsiz bir olay yaşandı. Bizleri derinden üzdü.” diyerek yaşanan durumu duyduğu üzüntüyle aktardı. Türkiye genelinde su sporlarının güvenliği konusunda alınan önlemlere dikkat çeken Sezgin, “Bodrum’da bu olayın olması bizleri gerçekten çok üzdü. Su sporları işletmeleri genellikle yüksek bedellerle kiraya verilmesine rağmen güvenlik boyutunun ihmal edildiğini belirtti. “Bu gibi kazalar, yeterli eğitim ve ehliyet koşullarını sağlamayan, kirayı ödeyebilen kişiler tarafından işletilen yerlerde meydana geliyor.” dedi.

BİR BİLİM KURGU FİLMİ GİBİYDİ

Sezgin, olayın sonuçları hakkında da sözlerine devam etti: “Bodrum’da yıllardır faaliyet gösteren işletmelerimizde herhangi bir kaptanın böyle bir hata yapması veya sahildeki ilk müdahale ekiplerinin bu kadar etkisiz kalması olağan bir durum değil. Sanki bir bilim kurgu filmi seyrediyor gibiydik.” diyerek duyduğu şoku dile getirdi. “Su sporları işletmelerini kiralayanların, en yüksek bedeli ödeyen değil, en yüksek güvenliği sağlayan ortaklarla çalışması gerekir.” ifadelerini kullandı. Sezgin, “Önemli olan insan hayatı. İşletmelerin kazaların yaşanmaması için doğru kararlar almasının temennisiyle, önümüzdeki günlerde bir cankurtaran semineri düzenleyeceğiz.” şeklinde konuştu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.