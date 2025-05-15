Bodrum’daki 1500 Yıllık Manastır, Ayakta

ROMA DÖNEMİ MANASTIRI TARİHE DİRENİYOR

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi’nde yer alan, M.S. 5. yüzyıla ait Roma Dönemi’ne ait manastır ve ek binaları, denize sıfır özel bir arazi içerisinde korunmaya çalışıyor.

AYAKTA DURAN MANASTIR KALASLA DESTEKLENİYOR

Muğla Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu ile Ankara Üniversitesi tarafından 2003 yılında restorasyon projesi başlatılan manastır için bugüne kadar hiçbir onarım yapılmadığı ve ayakta kalabilmesi için ara sıra kalaslarla desteklenmekte olduğu öğrenildi.

TURİSTLER YAKINDAN GÖREMİYOR

Özel mülkiyet alanında bulunması ve yıkılma tehlikesi nedeniyle çevresinin tel çitlerle kapatılması, manastır ve ek binalarının yalnızca uzaktan izlenmesine sebep oluyor. Profesyonel tur rehberi Cem Kale, “Manastır, 5-6 bin turistin bulunduğu bir turistik tesisin tam ortasında bulunuyor ve turistler sabah akşam yürüyüş yaptığı sahilde yer alıyor. Yıllardır atıl durumda bekliyor. Yıkılmasını mı bekliyorlar anlayamadık. Restorasyon bir an önce tamamlanıp kültür turizmine açılması gerek. Aksi takdirde bölgede meydana gelen sürekli depremler göz önüne alındığında, bu 1500 yıllık yapı bir depremin kurbanı olmasın” şeklinde konuştu.