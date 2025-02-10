BofA’nın Bugün Alım Satım Yaptığı Hisseler

BIST100 endeksi, günü yüzde 1,06’lık bir düşüş ile 9.845,85 puanda kapattı. Gün içerisinde toplam işlem hacmi ise 84,5 milyar TL olarak belirlendi.

BANK OF AMERICA’NIN ALIM YAPTIĞI HİSSELER

ABD merkezli yatırım bankası Bank of America, Borsa İstanbul’da bugün hacim bazlı alım ve satım işlemleri gerçekleştirdi. Bank of America’nın en çok alım yaptığı 5 hisse şu şekilde sıralanıyor:

BANK OF AMERICA’NIN SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Aynı zamanda Bank of America, bugün en çok satış yaptığı 5 hisseyi de belirledi: