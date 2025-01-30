BofA’nın Bugün En Çok Aldığı 5 Hisse

BIST100 ENDİKSİ GÜNÜ YÜKSELİŞLE KAPATTI

BIST100 endeksi günü yüzde 0,05 artışla 10.082,10 puandan kapatıyor. İşlem hacmi ise 89,1 milyar TL olarak gerçekleşiyor.

BANK OF AMERICA’NIN ALIM VE SATIM YAPTIĞI HİSSELER

ABD’li yatırım bankası Bank of America’nın Borsa İstanbul’da bugün gerçekleştirdiği hacim bazlı alım ve satım yaptığı hisseler ise şu şekilde sıralanıyor:

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Bank of America’nın bugün en çok alım yaptığı 5 hisse:

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Bank of America’nın bugün en çok satış yaptığı 5 hisse: