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Gündem

BofA’nın Bugün En Çok Aldığı 5 Hisse

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BIST100 ENDİKSİ GÜNÜ YÜKSELİŞLE KAPATTI

BIST100 endeksi günü yüzde 0,05 artışla 10.082,10 puandan kapatıyor. İşlem hacmi ise 89,1 milyar TL olarak gerçekleşiyor.

BANK OF AMERICA’NIN ALIM VE SATIM YAPTIĞI HİSSELER

ABD’li yatırım bankası Bank of America’nın Borsa İstanbul’da bugün gerçekleştirdiği hacim bazlı alım ve satım yaptığı hisseler ise şu şekilde sıralanıyor:

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Bank of America’nın bugün en çok alım yaptığı 5 hisse:

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Bank of America’nın bugün en çok satış yaptığı 5 hisse:

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Faiz Geliri Arttı, Net Kâr Düştü

Akbank, 2024 finansal sonuçlarını paylaştı. Piyasa değeri 341,6 milyar TL, hisse fiyatı ise 65,70 TL olarak belirlendi.
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Erdoğan: Yargıya Müdahale Edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk yargısının bağımsızlığına vurgu yaparak, yargıya baskı yapmanın sorumsuzluk olduğunu belirtti ve hukukun herkes için geçerli olduğunu söyledi.

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