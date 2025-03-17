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BofA’nın Bugün En Çok İşlem Yaptığı Hisseler

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BIST100 ENDİKSI GÜN TARİHİNDEKİ PERFORMANSI

BIST100 endeksi, günü yüzde 1,05 artışla 10.840,59 puandan tamamladı. Bugünkü işlem hacmi ise 121.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Piyasalardaki bu gelişmeler yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturdu.

BANK OF AMERICA HİSSE İŞLEMLERİ

ABD’li yatırım bankası Bank of America, Borsa İstanbul’da hacim bazlı alım ve satım işlemleri gerçekleştirdi. Bank of America’nın bugünkü en çok alım yaptığı 5 hisse ile en çok satış yaptığı 5 hisse şu şekilde sıralanıyor:

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