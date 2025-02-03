BofA’nın En Çok İşlem Yaptığı Hisseler

BIST100 ENDİKSİ GÜN İÇİ DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Borsa İstanbul’da BIST100 endeksi, günü yüzde 2,30’luk bir düşüşle 9.774,40 puandan kapattı. Bu düşüşle birlikte, işlem hacmi de 110.5 milyar TL’ye ulaştı.

BANK OF AMERICA’NIN HİSSE İŞLEMLERİ

ABD merkezli yatırım bankası Bank of America, Borsa İstanbul’da bugün gerçekleştirdiği işlemlerle dikkat çekti. Hacim bazlı alım ve satım yaptığı hisseler ise aşağıdaki gibi listelendi:

– Bank of America’nın bugün en çok alım yaptığı 5 hisse:

– Bank of America’nın bugün en çok satış yaptığı 5 hisse: