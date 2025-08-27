Boğaz’da Kaybolan Yüzücü Aranıyor

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos’ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldığı yarışta kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’un karaya çıkamadığı tespit edildi. Bu durumun ardından başlatılan arama çalışmaları 3’üncü gününde de devam ediyor. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, yarışın düzenlendiği Kanlıca-Kuruçeşme bölgesi başta olmak üzere Boğaz’da detaylı arama faaliyetleri yürütüyor. Bu arada, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus sporcunun kaybolmasına ilişkin bir soruşturma başlattı ve ekipler kaybolmasıyla ilgili kamera kayıtlarını toplamak için çalışma yapıyor.

SAVCILIKTAN GÖRÜNTÜ TALEBİ

Savcılık, Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığına gönderilen yazıda, Svechnikov’un kimlik ve adres bilgilerini tespit etmenin yanı sıra yarış sırasında elde edilen görüntülerin ve diğer tüm kamera kayıtlarının toplanarak kendilerine iletilmesini talep etti. Bu süreç, kaybolan yüzücü ile ilgili araştırmanın derinleştirilmesini sağlamak amacıyla yürütülüyor.

EŞİNDEN ACIL ÇAĞRI

Sporcunun eşi Antonina, kocasını Boğaz kıyılarında karadan aramayı planlıyor, ancak yeterince gönüllü bulamadıkları için sosyal medya üzerinden yardım istemeye çalışıyor. Eşinin görünümünü “Siyah, kolsuz bir mayo giymişti ve üzerinde 2554 numarası bulunan yeşil bir bone takıyordu” diyerek ayrıntılı bir biçimde tarif eden genç kadın, ekledi: “Yardımınızı rica ediyorum! Eğer Boğaz kıyısında olanlar varsa, lütfen kocamı arama çalışmalarına katılın. Yardımınız için çok minnettar olacağım.”

DÜNYA REKORTMENİNDEN DEĞERLENDİRME

Dünya yüzme rekortmeni Nikolay Skvortsov, kaybolan yüzücünün akıntıya kapılmış olabileceği yönünde yorumda bulundu. Kaybolan sporcunun eşi, Svechnikov’un yüzüşüne dair video kaydı talep edeceğini açıklarken ayrıca, savcılığa başvuruda bulunmayı ve arama çalışmalarında hangi kuvvetlerin yer aldığını gösteren konsolosluktan yazılı bir rapor talep etmeyi planladığını ifade etti. Ayrıca, kaybolan yüzücünün bir diğer akrabası Alena, daha önce dalgıçların aramalara başladığını belirtmişti.