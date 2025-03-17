Boğaziçi 8 Alanda İlk 300’de!

SIRALAMADA ÖNE ÇIKAN BAŞARILAR

Boğaziçi Üniversitesi, 2025 QS Alan Bazlı Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda, 8 farklı alanda ilk 300, 17 alanında ise ilk 500 sıralarında yer aldı. Üniversitenin Sosyal Bilimler ve Yönetim alanındaki yeri 225. sıraya, Mühendislik ve Teknoloji alanındaki yeri ise 257. sıraya ulaştı. Bu başarı, üniversitenin akademik sıralamalardaki olumlu gidişatını sürdürdüğünü gösteriyor.

SOSYAL BİLİMLERDE VE MÜHENDİSLİKTE YÜKSELİŞ

Boğaziçi Üniversitesi, 2025 itibarıyla Sosyal Bilimler ve Yönetim alanında 225. sıraya yerleşti. 2023’te 310. sırada, 2024’te ise 253. sırada bulunan üniversite, son üç yıl içinde 85 sıra yükseldi. Mühendislik ve Teknoloji alanında da 257. sıraya ulaşarak 16 sıra bir ilerleme kaydetti. Bu alanda son üç yılda toplamda 36 sıra artış sağlandı.

Üniversite, toplam 8 alanda ilk 300 içerisinde yer aldı. Bu alanların sıralamaları şu şekilde: Turizm İşletmeciliği (51-100), Dilbilim (201-250), Tarih (201-250), İnşaat Mühendisliği (201-275), Bilgisayar Mühendisliği (251-300), Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (251-300), İşletme (251-300), Eğitim (251-300). Turizm İşletmeciliği alanında ilk 100 içerisine giren üniversite, büyük bir başarıya imza attı.

AKADEMİK VE İŞVEREN İTİBAR PUANLARI

Boğaziçi Üniversitesi, akademik itibar ve işveren itibarı alanlarında yüksek puanlar elde etti. Sosyal Bilimler ve Yönetim alanında akademik itibar puanı 68,7, işveren itibarı puanı ise 73,3 olarak kaydedildi. Bu sonuçlar, üniversitenin akademik camiada ve iş dünyasında güçlü bir konumda olduğunu ortaya koydu.

KÜRESEL ARAŞTIRMA AĞI BAŞARISI

Üniversite, araştırma performansı ve uluslararası iş birliklerine dair elde ettiği verilerle dikkat çekti. H-İndeksi ve Uluslararası Araştırma Ağı (IRN) göstergelerinde yüksek puanlar alındı. Mühendislik ve Teknoloji alanında IRN puanı 51,6 olarak ölçüldü ve bu puan, üniversitenin küresel araştırma ağındaki etkisini ortaya koydu.