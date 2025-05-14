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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDE GERGİN OLAYLAR!

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KONFERANSA KATILIM VE TEPKİLER

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü tarafından gerçekleştirilen konferansta konuşmacı olarak Nurettin Yıldız yer aldı. Konferans öncesinde Yıldız’a yönelik tepki olarak yürüyüş düzenlendi. Bu esnada polis ekipleri de kampüs içerisinde güvenlik önlemleri aldı.

POLİS VE GÖSTERİCİLER ARASINDA ÇATIŞMA

Saat 20.45 civarında Boğaziçi Üniversitesi’nin kuzey kampüsünde toplanan grup, öğrenci kulübünün etkinliklerini engellemeye çalıştı. Polis ekipleri, gruba dağılmaları için uyarılarda bulundu. Ancak bu uyarılara aldırış etmeyen grup, polis ekiplerine saldırdı. Saldırıda 13 emniyet mensubu hafif yaralandı. Olaylar sonucunda 39’u kadın toplam 97 gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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