Boğaziçi Üniversitesi’nde Gerginlik Yaşandı!

İSLAM ARAŞTIRMALARI KONFERANSI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Boğaziçi Üniversitesi’nde İslam Araştırmaları Kulübü tarafından düzenlenen konferans, konuşmacı Nurettin Yıldız’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik öncesi Yıldız’a karşı tepkisini göstermek isteyen gruplar, kampüste yürüyüş düzenledi. Polis ekipleri ise olayların büyümemesi için güvenlik önlemleri aldı.

POLİSE YÖNELİK SALDIRI VE GÖZALTILAR

Saat 20.45 sularında Boğaziçi Üniversitesi kuzey kampüsünde toplanan grup, öğrenci kulübünün etkinliklerini engellemeye çalıştı. Polis, grubu dağılmaları yönünde uyardı. Ancak bu uyarılar dikkate alınmadı ve grup, polis ekiplerine saldırdı. Saldırı sonucunda 13 emniyet mensubu hafif yaralanırken, olaylar sırasında 39’u kadın toplam 97 gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.