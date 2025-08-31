Boğaziçi Üniversitesi’nde vahşet detayları

OLAYIN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan vahşi saldırıyla ilgili yeni bilgilere ulaşılmış durumda. Olay, dün akşam saat 19.30 civarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde bulunan kafenin önünde gerçekleşti. İddialara göre, Ayberk Kurtuluş tartıştığı eski kız arkadaşı Hilal Özdemir’i silahla vurup öldürdü. Ardından Kurtuluş, silahı kendine çevirerek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonucu Kurtuluş ve Özdemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğunu tespit etti. Kurtuluş ve Özdemir’in cenazeleri, gerekli çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TUTUKSUZ SUÇ KAYDI BULUNDU

Hilal Özdemir’in, kafeye çalışmak için gittiği öğrenildi. Özdemir’in peşinden gelen Ayberk Kurtuluş’un ise eski erkek arkadaşı olduğu belirlendi. Yapılan araştırmalar sonucunda Kurtuluş’un 24 adet suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi sosyal medya üzerinden bir açıklama gerçekleştirerek durumu paylaştı. Açıklamada, “Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı’nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.” ifadeleri yer aldı.