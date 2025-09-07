Bohay Denizi’nde Arama Çalışmaları Başladı

ÇİN ACİL DURUMU YÖNETİMİ BAKANLIĞI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Çin Acil Durumu Yönetimi Bakanlığı, bugünkü açıklamasında, yerel saatle 04.30’da Bohay Denizi’nde bir kargo gemisiyle çarpışan balıkçı teknesinin alabora olduğunu ve mürettebatın bazı üyelerinin denizde kaybolduğunu duyurdu. Bakanlık, kayıpların bulunması amacıyla arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığını vurguladı.

KAZADA SORUMLULUK SORUŞTURULACAK

Açıklamada, kazadaki sorumluluk ve ihmal durumunun araştırılacağı belirtildi. Devlet Konseyi’ne bağlı İş Güvenliği Komisyonu, Ulaştırma Bakanlığı ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından kurulan ortak çalışma grubunun, acil durum çalışmalarını yönlendirmek üzere bölgeye gitme sürecinde olduğu da aktarıldı.