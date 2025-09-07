Bohay Denizi’nde Balıkçı Teknesi Alabora

Çin’in Bohay Denizi’nde Kaza

Çin Acil Durumu Yönetimi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün yerel saatle 04.30 sularında Bohay Denizi’nde kargo gemisiyle çarpışan bir balıkçı teknesinin alabora olduğu belirtildi. Çarpışma sonucunda mürettebatın bir kısmının denizde kaybolduğu ifade ediliyor.

Arama ve Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Bakanlık, kaybolan kişilerin bulunması için arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığını vurguladı. Ayrıca, kazayla ilgili sorumluluk ve ihmal konularında bir soruşturma yapılacağı kaydedildi.

Ortak Çalışma Grubu Kuruldu

Açıklamada, Devlet Konseyi’ne bağlı İş Güvenliği Komisyonu, Ulaştırma Bakanlığı ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın oluşturduğu ortak çalışma grubunun bölgeye gidip acil durum çalışmalarını yönlendireceği aktarıldı.