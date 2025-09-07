Bohay Denizi’nde Kargo Gemisiyle Çarpışma

Dünya

SON DAKİKA BALIKÇI TEKNESİ ALABORA OLDU

Çin Acil Durumu Yönetimi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah yerel saatle 04.30 sularında Bohay Denizi’nde bir balıkçı teknesinin kargo gemisiyle çarpışarak alabora olduğu bildiriliyor. Açıklamada, yaşanan kazada mürettebatın bir kısmının denizde kaybolduğu belirtildi.

KAYIP MÜRETTEBAT İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Bakanlık, kaybolan mürettebatın bulunması amacıyla arama ve kurtarma faaliyetlerinin başlatıldığını aktardı. Ayrıca, kazaya ilişkin sorumluluk ve ihmal durumlarının detaylı bir şekilde soruşturulacağı ifade edildi.

ORTAK ÇALIŞMA GRUBU GÖREVE BAŞLIYOR

Açıklamada, Devlet Konseyi’ne bağlı İş Güvenliği Komisyonu, Ulaştırma Bakanlığı ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından oluşturulan ortak çalışma grubunun, bölgeye giderek acil durum çalışmalarını yönlendireceği bilgisi verildi.

