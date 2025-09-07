Dünya

Bohay Denizi’nde Kaza: Arama Başlatıldı

ÇIN’DA BALIKÇI TEKNESİ KAZASI

Çin Acil Durumu Yönetimi Bakanlığı, yerel saatle 04.30 civarında Bohay Denizi’nde bir kargo gemisiyle çarpışan balıkçı teknesinin alabora olduğunu duyurdu. Kazada, teknenin mürettebatından bir kısmının denizde kaybolduğu bilgisi verildi.

ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Bakanlık, kayıpların bulunması amacıyla arama ve kurtarma faaliyetlerinin başlatıldığını ifade etti. Kazanın nedenleri ve sorumluluklarla ilgili ihmalin araştırılacağı da belirtildi.

ORTAK ÇALIŞMA GRUBU BÖLGEYE GİDECEK

Açıklama doğrultusunda, Devlet Konseyi’ne bağlı İş Güvenliği Komisyonu, Ulaştırma Bakanlığı ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından oluşturulan ortak çalışma grubunun, bölgeye giderek acil durum çalışmalarını yönlendireceği vurgulandı.

