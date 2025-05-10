Boks Hocası, Kadına Saldırdı

İSTANBUL’DA ŞOK EDİCİ BİR SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Beşiktaş ilçesine bağlı Ulus Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde korkutucu bir olay meydana geldi. İş görüşmesine gitmek üzere evinden çıkan Sibel M. (36), boks hocası ve spor salonu sahibi olan Furkan K.’nin bıçaklı ve yumruklu saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Sibel M., şu an yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verirken, şüpheli Furkan K. polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Bu olay, Beşiktaş camiasını ve tüm Türkiye’yi derinden etkiledi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Olay, 10 Mayıs günü saat 13.00 sularında Ulus Mahallesi Yavuz Sokak’ta gerçekleşti. Aldığı bilgilere göre, Sibel M. ile Furkan K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa süre içinde büyüyen tartışma, korkutucu bir saldırıya dönüştü. İddialara göre, Furkan K. yanındaki bıçakla Sibel M.’yi kalça ve karnından bıçakladı. Yere yığılan kadın, Furkan K. tarafından yumruklar ile darp edilmeye devam edildi. Olayı gören çevredekilerin çığlıkları üzerine saldırgan olay yerinden kaçtı.

YOĞUN BAKIMDA KALDIRILDI

Olay yerine çok hızlı ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı Sibel M.’ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra onu Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Karnındaki bıçak darbesinin midesini kestiği ve dikiş atıldığı öğrenilen Sibel M.’nin hayati tehlikesi devam ediyor. Şu anda yoğun bakımda tedavi gören kadının durumu, ailesini ve sevdiklerini büyük bir endişeye sürüklüyor.

KARDEŞİNDEN İSYAN

Sibel M.’nin kardeşi Berivan M., olayla ilgili detayları yürek burkan ifadelerle anlattı. Berivan M., ablasının iş görüşmesi için takım elbisesiyle evden çıktığını, ancak Furkan K.’nin sokağın başında pusu kurarak saldırdığını belirtti. “Ablamı üç yerinden bıçakladı, yetmezmiş gibi yerde yumruklamaya devam etti. Ablamın çığlıklarına komşular koşmasa, onu orada ölüme terk edecekti,” diyen Berivan M., bunun yanı sıra Furkan K.’nin ablasının cep telefonunu alarak kaçtığını ve delilleri yok etmeye çalıştığını iddia etti.

Berivan M.’nin açıklamalarına göre, olaydan önce Furkan K. ile Sibel M. arasında gerginlikler yaşanıyordu. Furkan K.’nin işlettiği spor salonu ve nişanlısına ait üst kattaki pilates salonu, mahallede gürültü ve rahatsızlıklara sebep olmuştu. Sibel M., bu durumu şikayet etmiş, hatta Furkan K.’nin nişanlısı tarafından parmağı kırılmıştı. Şikayet neticesinde ruhsatsız olduğu belirlenen salonlar mühürlendi, ancak saldırı, mühürlemenin hemen ertesi günü meydana geldi. Berivan M., “Ablam salona üyeydi, ama rahatsızlıklar yüzünden ayrılmıştı. Bu olaylar, şikayetlerimizden sonra başladı,” diyerek durumun arka planına ışık tuttu.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından Nisbetiye Caddesi’nde yakalanan Furkan K., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. “Kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklanan Furkan K., cezaevine gönderildi. Sibel M.’nin ailesi, bu olayın peşini bırakmayacaklarını ve adaletin yerini bulmasını istediklerini vurguladı.