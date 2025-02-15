Bolat’tan TÜSİAD’a Sert Eleştiri

VESAYET DÖNEMİ GERİDE KALDI

Bolat, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras’ın sözlerine atıfta bulunarak, “Makosen koltuklarda, yalılarda, köşklerde ülke yönetimine egemen olma dönemi geride kaldı. Artık halkın çocukları ülkeyi yönetiyor” ifadelerini kullandı. Bolat, TÜSİAD’ın son açıklamalarını “1990’ları ve 28 Şubat’ı hatırlatan bir çıkış” olarak değerlendirdi ve bu tür yaklaşımların artık geçerliliğini yitirdiğini vurguladı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ 5.5 KAT BÜYÜDÜ

Bolat, konuşmasında Türkiye ekonomisinin son 22 yılda 5.5 kat büyüdüğünü ve ihracatın 7.5 kat arttığını belirtti. Cari işlemler açığının da 10 milyar doların altına düştüğünü kaydeden Bolat, enflasyon ve işsizlik oranlarının düşüşte olduğunu ifade etti. Ayrıca, terörle mücadelede önemli başarılar elde edildiğini hatırlattı.

ESKİ TÜRKİYE ÖZLEMİ BOŞUNA

Bolat, “Eski Türkiye özlemi çekenler, devletin kaynaklarıyla büyüdükten sonra parmak sallayarak siyasete yön veremez. Artık halkın çocukları ülkeyi yönetiyor ve bu yönetim 17 seçimdir halkın desteğini alıyor” dedi. Türkiye’nin dışarıdan çok daha iyi göründüğünü ve mesnetsiz konularla gündemin meşgul edilmeye çalışıldığını belirtti.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLIYIZ

Bolat, terörle mücadelede emniyet güçlerinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) önemli başarılar elde ettiğini ifade ederek, “Terör örgütleriyle iş birliği yapanları hiçbir şirket yönetici yapmaz. Devlet de aynı kararlılıkla hareket ediyor” diye konuştu.

TÜRKİYE YÜZYILI’NA ODAKLANIYORUZ

Bolat, Türkiye’nin son 22 yılda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, “Türkiye Yüzyılı” hedeflerine odaklandıklarını ifade etti. “Eski Türkiye özlemi çekenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Önümüze bakıyoruz ve Türkiye’yi daha ileriye taşıyacağız” dedi.