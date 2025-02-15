More
Gündem

Bolat’tan TÜSİAD’a Sert Eleştiri

bolat-tan-tusiad-a-sert-elestiri

VESAYET DÖNEMİ GERİDE KALDI

Bolat, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras’ın sözlerine atıfta bulunarak, “Makosen koltuklarda, yalılarda, köşklerde ülke yönetimine egemen olma dönemi geride kaldı. Artık halkın çocukları ülkeyi yönetiyor” ifadelerini kullandı. Bolat, TÜSİAD’ın son açıklamalarını “1990’ları ve 28 Şubat’ı hatırlatan bir çıkış” olarak değerlendirdi ve bu tür yaklaşımların artık geçerliliğini yitirdiğini vurguladı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ 5.5 KAT BÜYÜDÜ

Bolat, konuşmasında Türkiye ekonomisinin son 22 yılda 5.5 kat büyüdüğünü ve ihracatın 7.5 kat arttığını belirtti. Cari işlemler açığının da 10 milyar doların altına düştüğünü kaydeden Bolat, enflasyon ve işsizlik oranlarının düşüşte olduğunu ifade etti. Ayrıca, terörle mücadelede önemli başarılar elde edildiğini hatırlattı.

ESKİ TÜRKİYE ÖZLEMİ BOŞUNA

Bolat, “Eski Türkiye özlemi çekenler, devletin kaynaklarıyla büyüdükten sonra parmak sallayarak siyasete yön veremez. Artık halkın çocukları ülkeyi yönetiyor ve bu yönetim 17 seçimdir halkın desteğini alıyor” dedi. Türkiye’nin dışarıdan çok daha iyi göründüğünü ve mesnetsiz konularla gündemin meşgul edilmeye çalışıldığını belirtti.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLIYIZ

Bolat, terörle mücadelede emniyet güçlerinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) önemli başarılar elde ettiğini ifade ederek, “Terör örgütleriyle iş birliği yapanları hiçbir şirket yönetici yapmaz. Devlet de aynı kararlılıkla hareket ediyor” diye konuştu.

TÜRKİYE YÜZYILI’NA ODAKLANIYORUZ

Bolat, Türkiye’nin son 22 yılda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, “Türkiye Yüzyılı” hedeflerine odaklandıklarını ifade etti. “Eski Türkiye özlemi çekenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Önümüze bakıyoruz ve Türkiye’yi daha ileriye taşıyacağız” dedi.

ÖNEMLİ

Gündem

Demirören HoldİNG Üyesi Tutuklandı: Ticari Faaliyetler

İstanbul 15. İcra Ceza Mahkemesi, Fikret Tayfun Demirören'i karşılıksız çek kullanmaktan toplam 66 milyon 770 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Demirören, havalimanında gözaltına alındı ve tutuklandı.
Gündem

Lütfü Savaş’tan CHP Kongresi İptali Davası

CHP'nin 38. Olağan Kongresi'nin iptali için dava açan Lütfü Savaş, parti yönetiminin delegelere baskı yapıp rüşvet verdiğini öne sürdü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.