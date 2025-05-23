Bölgeye Giriş Çıkışlar Kapatıldı

Yunanistan’da Doğu Makedonya-Trakya Bölgesi Veterinerlik Müdürlüğü, hastalıkla ilgili son resmi duyurusunu yayımladı. Türkiye sınırına sıklıkla ulaşan çiçek hastalığının ciddi bir tehlike oluşturduğu ifade edildi. Açıklamada, “Yetkililerin tahminlerine göre, bölgede dağınık vakaların görülmeye devam etmesi nedeniyle hastalığın gelecekteki seyri hakkında kesin bir tahmin yapılamıyor. Genel olarak, yeni vaka sıklığı ve sayısında göreceli bir azalma olduğu belirtiliyor.” denildi.

80 BİN HAYVAN İTLAF EDİLDİ

Bölgedeki itlaf rakamları korkutucu boyutlara ulaşıyor; şu ana kadar 80.000’den fazla küçükbaş hayvanın itlaf edildiği bildirildi. Türkiye-Yunanistan sınırındaki Meriç (Evros) bölgesi, yaklaşık 30.000 itlafla ilk sırada yer alıyor. Çiçek hastalığının tespit edildiği noktalar ve itlaf edilen hayvan sayılarına göre bölgesel dağılım şu şekilde: Meriç (Evros) (Semadirek hariç): 129 odak – 29.461 hayvan, Semadirek: 11 odak – 2.497 hayvan, Rodop: 63 odak – 19.429 hayvan, İskeçe: 57 odak – 21.325 hayvan, Kavala: 43 odak – 11.152 hayvan.

YASAKLAR VE KISITLAMALAR GETİRİLDİ

Hastalık tamamen kontrol altına alınana kadar, çeşitli bölgelerde yasaklar ve kısıtlamalar getirilmiş durumda. Hastalığın koruma ve gözetim bölgelerinde otlatma amaçlı hareketler yasaklanmış. Diğer yasaklı bölgelerde hayvanlar otlatılabilse de, yetiştiricilere ortak otlaklardan kaçınmaları öneriliyor. Küçükbaş hayvanların yaz otlaklarına tüm hareketleri yasak. Küçükbaş hayvanların kesime hareketleri, sadece aynı Bölgesel Birim içinde, Kavala Bölgesel Birimi hariç, yetkili Veterinerlik Hizmetleri tarafından komşu bir Bölgesel Birim’e kesim için izin veriliyor. Tüm bu yasaklar, Polis ve Veterinerlik Hizmetleri tarafından denetleniyor ve ihlal edenlere idari yaptırımlar uygulanıyor.

HALK TEDİRGİN

Vatandaşların hastalıktan doğabilecek risklere karşı endişeleri de göz önünde bulunduruluyor. Veterinerlik Müdürlüğü, insanların ve diğer hayvan türlerinin çiçek hastalığını kapma riski bulunmadığını vurguluyor. Ayrıca, hayvansal kökenli ürünlerin (süt, et vb.) normal ısıl işlemler (pastörizasyon, kaynatma, iyi pişirme vb.) uygulanması durumunda tamamen güvenli olduğu aktarılıyor. Ancak, bu işlemlerin çiçek hastalığına karşı koruma sağlamadığı da unutulmamalı.