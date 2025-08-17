Bolivya’da Seçim Heyecanı Başladı

Nüfusu 12 milyonu aşan Bolivya’da, 8 milyondan fazla seçmen, seçim için sandık başına gidiyor. Güney Amerika’daki bu ülkede, halk, devlet başkanını belirlemek üzere, 9 eyalette kurulan 3 bin 733 merkezde yerel saatle 07.00’de oy kullanmaya başladı.

OLAN BİTENLER

Oy verme işlemi, 18 yaşını doldurmuş olan seçmenler için geçerli ve yerel saatte 17.00’ye kadar devam edecek. Seçimlerde, yeni devlet başkanı ve yardımcısının yanı sıra Kongre üyeleri de belirlenecek. Bolivya’da devlet başkanlığı için 8 aday yarışıyor, ancak tüm anketlerde iki isim öne çıkıyor.

Merkez sağın adayı, 66 yaşındaki iş insanı Samuel Doria Medina ile 65 yaşındaki eski Devlet Başkanı Jorge Quiroga’nın arasındaki rekabetin olacağı tahmin ediliyor. Her iki aday, seçilmeleri durumunda Bolivya’da her alanda “kapsamlı” değişim vaat ediyor.

PARTİ İÇİ BÖLÜNMELER

İktidardaki Sosyalizme Doğru Hareket (Movimiento al Socialismo-MAS) partisinin adayı olan eski İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo’nun, parti içinde yaşanan bölünmeler nedeniyle ilk turda başarılı olma şansı zor gözüküyor. Ayrıca, MAS ile anlaşmazlıklar yaşayan eski Devlet Başkanı Evo Morales, destekçilerine geçersiz oy kullanmaları yönünde çağrıda bulundu.

SEÇİM KURALLARI

Bir adayın ilk turda devlet başkanlığı koltuğuna oturabilmesi için geçerli oyların en az yüzde 50’sini alması gerekiyor. Alternatif olarak, bir adayın en az yüzde 40 oy alıp en yakın rakibine 10 puan fark atması durumunda da bu mümkün. Aksi halde, seçim kazananı ikinci turda belirlenecek. Ulusal basına göre, Bolivya’da uzun süredir yaşanan döviz ve yakıt sıkıntıları ile sol ittifak içerisindeki bölünmeler, MAS’ın sandıkta başarılı olmasını zorlaştırabiliyor.