Bolivya’da Seçim Yapılıyor!

Nüfusu 12 milyonu aşan Bolivya’da, 8 milyonu aşkın seçmen oy vermek için sandık başına gidiyor. Güney Amerika’nın bu ülkesi, 9 eyaletindeki 3 bin 733 seçim merkezinde yerel saatle 07.00 itibarıyla oy verme işlemine başladı. Oy verme işlemi, 18 yaş üstü seçmenler için yerel saatte 17.00’ye kadar devam edecek. Bu seçimlerde yalnızca yeni devlet başkanı ve yardımcısı değil, aynı zamanda Kongre üyeleri de belirlenecek.

yarışta öne çıkan adaylar

Bolivya’da devlet başkanı olmak için yarışan 8 aday arasında, anketlerde iki isim öne çıkıyor. Merkez sağın adayı olan 66 yaşındaki iş insanı Samuel Doria Medina ile 65 yaşındaki eski Devlet Başkanı Jorge Quiroga’nın alacakları oylar büyük merak konusu. Her iki aday da, kazanmaları durumunda ülkede her alanda “kapsamlı” değişimler vaad ediyor.

parti içindeki sorunlar

İktidardaki Sosyalizme Doğru Hareket (Movimiento al Socialismo-MAS) partisinin adayı eski İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo’nun, parti içindeki bölünmeler nedeniyle ilk turda başarılı olma ihtimali düşük görülüyor. Ayrıca, MAS ile yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı istifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales’in, Yüksek Mahkeme tarafından seçimlere katılması reddedildi. Morales, destekçilerini geçersiz oy kullanmaya teşvik ediyor.

seçim süreci kuralları

Adayların ilk turda devlet başkanlığına seçilebilmesi için geçerli oyların yüzde 50’sini alması veya en az yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine 10 puan fark atması gerekiyor. Eğer bu şartlar sağlanmazsa, seçim kazananı ikinci turda belirlenecek. Ulusal medya, Bolivya’da uzun süredir yaşanan döviz ve yakıt sıkıntılarıyla birlikte sol ittifak içindeki bölünmeler nedeniyle MAS’ın bu seçimde başarılı olmasının beklenmediğini bildiriyor.