Bolivya’da Seçim Zamanı Gelmiştir

Nüfusu 12 milyonu aşan Bolivya’da, 8 milyondan fazla seçmen bugün sandık başına gidiyor. Güney Amerika’nın bu ülkesinde, halk, devlet başkanını seçmek amacıyla 9 eyalette kurulan 3 bin 733 merkezde yerel saatle 07.00’de oy kullanmaya başladı.

SEÇİMDE YARIŞAN ADAYLAR

Oy kullanma yaşı 18 olan ülkede oy verme işlemi yerel saatte 17.00’ye kadar devam edecek. Seçimlerde yeni devlet başkanı ve yardımcısının yanı sıra Kongre üyeleri de belirlenecek. Bolivya’da yarışa katılan 8 aday arasında, tüm anketlerde öne çıkan iki aday dikkat çekiyor.

DİKKAT ÇEKEN İKİ ADAY

Yarışın merkez sağın adayı 66 yaşındaki iş insanı Samuel Doria Medina ile 65 yaşındaki eski Devlet Başkanı Jorge Quiroga arasında geçmesi bekleniyor. Her iki aday, kazanmaları halinde Bolivya’da her alanda “kapsamlı” değişim vaadinde bulunuyor.

İktidardaki Sosyalizme Doğru Hareket (Movimiento al Socialismo-MAS) partisinin adayı eski İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo, partideki bölünmeler nedeniyle ilk turda başarılı olamayabilir. Eski Devlet Başkanı Evo Morales ise yaşadığı anlaşmazlıklardan ötürü destekçilerini geçersiz oy kullanmaya çağırdı. Adayların ilk turda devlet başkanlığı koltuğuna oturabilmesi için geçerli oyların yüzde 50’sini alması, ya da en az yüzde 40 alarak en yakın rakibine 10 puan fark atması gerekiyor. Aksi halde kazananı 2. tur belirleyecek. Ulusal basına göre, Bolivya’da uzun süredir süren döviz ve yakıt sıkıntılarının yanı sıra sol ittifak arasındaki bölünmeler nedeniyle MAS’ın başarılı olması zor görünüyor.