Bolivya’da Seçmenler, Devlet Başkanını Seçiyor

NÜFUSUNUN 12 MİLYONU AŞTIĞI BOLİVYA’DA SEÇİM HAZIRLIKLARI

Bolivya, 12 milyonun üzerinde nüfusa sahip bir Güney Amerika ülkesi olarak, 8 milyondan fazla seçmeninin sandık başına gitmesiyle yeni bir seçim sürecine başladı. Yerel saatle sabah 07.00 itibarıyla oy verme işlemleri, ülkenin 9 eyaletinde kurulan toplam 3 bin 733 merkezde başladı ve bu işlem yerel saatle 17.00’ye kadar devam ediyor.

KİM KAZANACAK?

Bolivya’daki seçimlerde 8 aday, yeni devlet başkanını ve yardımcıyı belirlemek üzere yarışıyor. Tüm anketlerde öne çıkan isimler ise merkez sağın adayı 66 yaşındaki iş insanı Samuel Doria Medina ile 65 yaşındaki eski Devlet Başkanı Jorge Quiroga. Her iki aday da seçimleri kazanırlarsa Bolivya’da her alanda “kapsamlı” değişimler gerçekleştireceklerini vadediyor.

GEÇERSİZ OYLARA YÖNELİK ÇAĞRI

İktidardaki Sosyalizme Doğru Hareket (Movimiento al Socialismo-MAS) partisinin adayı eski İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo’nun, parti içindeki bölünmeler sebebiyle ilk turda başarılı olması zor görünüyor. Daha önceki dönemlerde başkanlık yapmış olan Evo Morales ise, MAS ile yaşadığı problemler nedeniyle destekçilerine geçersiz oy kullanmaları yönünde çağrıda bulundu.

SEÇİM SÜRECİNE GENEL BAKIŞ

Bolivya’da devlet başkanlığı için bazı kurallar mevcut. Adayların ilk turda başkanlık koltuğuna oturabilmesi için geçerli oyların en az yüzde 50’sini almak ya da en yakın rakibine 10 puan fark atarak en az yüzde 40 oy almak gerekiyor. Bu gereklilikler sağlanamazsa, seçimin kazananının belirlenmesi için ikinci bir tur düzenlenecek. Ulusal basındaki haberlere göre, Bolivya’da süregelen döviz ve yakıt sıkıntıları ile sol ittifak içindeki bölünmeler nedeniyle MAS’ın seçimlerde başarılı olmasının beklenmediği vurgulanıyor.