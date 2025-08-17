Bolivya’da Seçmenler Sandıklara Gidiyor

NÜFUSU 12 MİLYONU AŞAN BOLİVYA’DA SEÇİM

Nüfusu 12 milyonu aşan ve 8 milyondan fazla seçmenin bulunduğu Bolivya, halkını devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına davet ediyor. Güney Amerika’daki bu ülkede, seçimler yerel saatle 07.00’de başlayan oy verme işlemiyle başlıyor. Seçim, ülkenin 9 eyaletinde kurulan toplam 3 bin 733 merkezde gerçekleştiriliyor ve oy verme süreci yerel saatle 17.00’ye kadar devam ediyor.

8 ADAY YARIŞIYOR

Bolivya’daki seçimlerde, yeni devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcısı ve Kongre üyeleri de belirlenecek. Bu seçimde 8 aday yarışırken, anketlerde öne çıkan iki isim dikkat çekiyor. Merkez sağın adayı olan 66 yaşındaki iş insanı Samuel Doria Medina ile 65 yaşındaki eski Devlet Başkanı Jorge Quiroga’nın rekabet etmesi bekleniyor. Her iki aday, kazanmaları halinde Bolivya’da her alanda “kapsamlı” değişim taahhüt ediyor.

DESTEKÇİLERİNE ÇAĞRI

İktidardaki Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisinin adayı olan eski İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo’nun ise parti içerisindeki bölünmeler nedeniyle ilk turda başarılı olması zor görünmekte. Bu arada, MAS ile anlaşmazlık yaşayan ve seçimlere katılımı Yüksek Mahkeme tarafından reddedilen eski Devlet Başkanı Evo Morales, destekçilerine geçersiz oy kullanmaları yönünde bir çağrıda bulundu.

SEÇİM SÜRECİ

Bolivya’da adayların devlet başkanlığı koltuğuna oturabilmesi için ilk turda geçerli oyların yüzde 50’sini almaları veya en az yüzde 40 alarak en yakın rakibine 10 puan fark atması gerekiyor. Aksi durumda, seçimin kazananı 2. turda belirleniyor. Ulusal basına göre, uzun süredir yaşanan döviz ve yakıt sıkıntıları ile sol ittifak içindeki bölünmeler, MAS’ın seçimlerden başarılı çıkmasını engelleyebiliyor.