Bolsonaro: BRICS ve DSÖ’den Çıkabilirim

BRICS VE DSÖ’DEN ÇIKMA PLANLARI

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD Başkanı Donald Trump ve Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin kendi ülkeleri üzerinde çeşitli uluslararası örgütlerden ve kurumlardan çekilme kararının ardından, yeniden başkan seçilmesi durumunda BRICS ve Dünya Sağlık Örgütü’nden çıkacağına dikkat çekti. Bolsonaro, Folha de São Paulo gazetesine verdiği röportajda, “Tekrar başkan olursam BRICS ve Dünya Sağlık Örgütü’nden çıkacağım” dedi.

ABD İLE ASKERİ ANLAŞMA TALEPLERİ

Bolsonaro, Brezilya, Paraguay ve Arjantin arasındaki üçlü sınır boyunca terörle mücadele için ABD ile güçlü bir askeri anlaşma imzalayacağını ve bölgede bir ABD askeri üssünün kurulmasına izin vereceğini ifade etti.

SEÇİM MEVZUATI ENGELİ

Ancak, Bolsonaro’nun 2026 başkanlık seçimlerine katılması mümkün görünmüyor. Bunun nedeni, seçim komisyonunun aldığı diskalifiye kararı olarak belirtiliyor. Ülkede gerçekleştirilen araştırmalar, mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın, Bolsonaro’nun izlediği politikaların destekçisi olan rakiplerine karşı favori konumda olduğunu gösteriyor.