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Bolu’da Alevlere Teslim Olan Tır Yandı

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OLAYIN DETAYLARI

Bolu’da bulunan TEM Otoyolu’nun Cankurtaran mevkiinde, Ankara yönünde ilerleyen bir tır henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Tırın sürücüsü, aracından dumanların yükseldiğini görünce hemen aracı emniyet şeridine park etti.

YARDIM ÇAĞRISI

Bölgeden geçen bir oto kurtarıcı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. Tır sürücüsüne yardım etmek için harekete geçen kurtarıcı, yanında bulunan halatla tırın dorsesini yanmaktan kurtarmayı başardı.

TIRIN DURUMU

Ne yazık ki, tamamen alevler içinde kalan tır kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, küle dönen tırda soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.

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